Фінансову допомогу на загальну суму 2,3 млн грн отримають 8 підприємств

Міська рада Львова виділить понад 2,3 млн грн допомоги бізнесу, який постраждав внаслідок російських обстрілів. Фінансову допомогу отримають 8 підприємств. Про це повідомила пресслужба ЛМР у середу, 22 квітня.

Як йдеться в повідомленні, на засіданні ваучерної комісії ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги для 8 львівських бізнесів, які постраждали внаслідок російських атак. Мова йде про підприємства з різних районів міста, зокрема магазини, заклади громадського харчування та підприємство з металообробки. Загальна сума виплат, яку місто виділить підприємцям, — понад 2,3 млн грн. Виплати призначені на відновлення або встановлення нових вікон та дверей, а також відновлення приміщень.

«Дякуємо підприємцям, які попри втрати продовжують працювати у Львові. Сподіваємося, ця фінансова підтримка допоможе швидше відновитися та продовжити розвиток своєї справи», – повідомили в департаменті економічного розвитку ЛМР.

До слова, для бізнесу, який постраждав внаслідок російської атаки, передбачена програма компенсації збитків у форматі ваучерів. Підприємці можуть отримати ваучери на суму до 500 тис. грн для відновлення. Також передбачено виплати до 2 млн грн підприємцям, чий бізнес критично постраждав від російського обстрілу.

Для отримання грошової компенсації необхідно зафіксувати пошкодження. Після цього управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони ЛМР складає акт обстеження пошкодженого майна. Також можна звернутися за телефоном 0(67)-996-94-66. Після фіксації пошкоджень підприємцям потрібно подати заяву у ЦНАПі або через Портал мешканця. Бланк і перелік документів – за посиланням.