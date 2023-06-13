Новобудову на Торф'яній, 21 затоплює під час сильних злив

У Львові розпочали протиаварійні роботи, що мають захистити від підтоплення чотири будинки у Шевченківському районі міста. Ідеться про три будинки на вул. Покутській – №4, 4а і 6 та багатоповерхівку на вул. Торф’яній, 21. З міського бюджету на це виділили наразі 3 млн грн, а загалом роботи коштуватимуть 10,8 млн грн, повідомили у прес-службі міської ради Львова.

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, у цих будинках зроблять гідроізоляцію фундаментів, облаштують підпірні стінки для захисту від потоку води під час сильних опадів, зроблять герметичні хвіртки в підвали, замінять дворові інженерні мережі водопостачання і водовідведення тощо. Окрім того, в будинку на вул. Торф’яній – а це є ЖК «Енді Воргол 2» від будівельної компанії «Ріел» – замостять територію бруківкою та проведуть озеленення прибудинкової території.

«Будинки на вул. Покутській, 4, 4а, 6 та вул. Торф’яній, 21 потерпають під час сильних злив через те, що каналізаційний колектор на пр. Чорновола не справляється з великою кількістю води. На замовлення Шевченківської районної адміністрації розроблено проект на проведення заходів для запобігання підтоплення цих будинків. Визначено підрядника – це ПП «БоТарБуд», та розпочато роботи», – повідомили у департаменті житлового господарства ЛМР.

Будинок на вул. Покутській, що потребує протиаварійних заходів



Загалом ремонтні роботи у будинках на вул. Покутській коштуватимуть 5,9 млн грн, а на вул. Торф’яній – 4,9 млн грн.

Нагадаємо, в районі пр. Чорновола – вул. Торф’яна – вул. Замарстинівська місто планує збудувати новий дублюючий колектор. Вже виготовлено техніко-економічне обгрунтування і оголошено тендер на проектування.