Інформаторці загрожує до восьми років тюрми

Служба безпеки затримала інформаторку російської розвідки, яка передавала локації Сил оборони на Донеччині. Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових наступальних операцій, спрямованих на захоплення селища Нью-Йорк, де наразі тривають важкі бої, повідомили у пресслужбі СБУ в четвер, 22 серпня.

За даними правоохоронців, ворога особливо цікавила інформація про бойові позиції важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити селище. Окрім цього, мешканка намагалася визначити координати штабів, опорних пунктів та маршрутів руху українських військ, які обороняють населений пункт.

Співробітники СБУ затримали російську інформаторку, коли вона намагалася евакуюватися із селища у прифронтовий район. Правоохоронці встановили, що ворожою поплічницею виявилася місцева жителька, ідейна прихильниця рашизму, яка чекала на прихід загарбників. А зв'язок з російською розвідкою вона дистанційно підтримувала через свекруху, яка проживає в Росії та контактує зі спецслужбами країни-агресора.

«Для збору розвідувальних відомостей інформаторка регулярно обходила фронтову місцевість, де приховано фіксувала локації Сил оборони. Додатково фігурантка «втемну» використовувала своїх знайомих, у яких випитувала потрібну їй інформацію під час побутових розмов. Потім вона узагальнювала зібрані дані, надиктовувала їх у голосових повідомленнях та відправляла “зв’язковій” в Росію», – повідомляють в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ). Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до восьми років тюрми.