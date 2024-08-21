Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Співробітники Служби безпеки України викрили настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння, який вихваляв окупантів і очікував їх приходу в область. Про це повідомила пресслужба СБУ у середу, 21 серпня.

Як розповіли у відомстві, у спілкуванні з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля Владіміра Путіна та закликав до підтримки окупантів. Також він поширював прокремлівські наративи серед прихожан релігійної громади через повідомлення в телеграмі. Проведена правоохоронцями експертиза підтвердила факти злочину, спрямованого на розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Під час обшуків у помешканні клірика вилучено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, яку він використовував для поширення ворожої пропаганди.

«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України ‒ виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників», – повідомили в СБУ.

Наразі фігурант перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада України ухвалила закон щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. В СБУ повідомили, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну понад 100 священнослужителів УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 – отримали судові вироки.