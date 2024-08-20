Правоохоронці відкрили понад сотню проваджень щодо священників Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП). Деяких з них вже засудили. Про це у вівторок, 20 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Як розповіли у відомстві, щодо понад 100 священнослужителів УПЦ МП було відкрито кримінальні провадження, майже 50 з них уже повідомили про підозру, 26 – отримали судові вироки, заявили у СБУ.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 серпня, Верховна Рада ухвалила закон №8371 щодо заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Він дозволяє судам припиняти діяльність афілійованих із РПЦ релігійних організацій.

Релігійні організації, які підозрюються в співпраці з Російською православною церквою, будуть перевірятися відповідною експертною комісією. Її має створити Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС). Якщо комісія зафіксує порушення., то ДЕСС видасть припис церкві на виправлення ситуації.