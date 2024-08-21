Затриманим загродує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України нейтралізувала ще одну агентурну групу російських спецслужб, яка готувала координати для повітряних ударів росіян по об’єктах військової та критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Про це повідомила прес-служба СБУ у середу, 21 серпня.

Як розповіли у відомстві, серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотні літальні апарати для українських захисників. Також окупантів цікавили локації ремонтних баз військової техніки ЗСУ та ключових автошляхів, які використовують для переправлення зброї та боєприпасів на передову.

Щоб скоригувати вогневе ураження, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила телеграм-канал, через який і здійснювала пошук прихильників.

Для конспірації агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів. Вони звітували єдиному куратору від ФСБ щодо виконання поставлених завдань з відстеження напрямків руху колон та ешелонів ЗСУ. Також вони повідомляли окупантів про скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

Щоб виявити локації підприємств з виробництва БпЛА, агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких випитували потрібну інформацію. Контррозвідники СБУ поетапно задокументували всіх учасників агентурної групи ФСБ і затримали їх.

«Під час обшуків у фігурантів виявлено 16 мобільних телефонів, ноутбуки та планшети із доказами комунікації з російською спецслужбою. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також встановлено особу керівника агентурної групи ФСБ, який перебуває на російській території.