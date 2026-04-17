Віктор Дубовик – єдиний з 13 кандидатів на голову АРМА потрапив до другого етапу відбору

Єдиний кандидат на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Віктор Дубовик не отримав достатньої підтримки з боку міжнародних членів комісії конкурсу. Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine в четвер, 16 квітня.

Як ідеться, конкурсна комісія з відбору голови АРМА двічі проголосувала щодо кандидатури 36-річного Віктора Дубовика – обидва рази чотири члени голосували «за», а два – «проти».

Згідно зі законом, рішення вважається прийнятим, якщо за кандидата проголосували щонайменше четверо членів комісії, серед них – не менше двох членів від міжнародних партнерів. Голоси останніх є пріоритетними в ухваленні рішення.

Причина незгоди комісії конкурсу

TI Ukraine зазначає, що під час публічної співбесіди з Дубовиком у комісії виникли питання як щодо доброчесності, так і щодо професійної готовності кандидата до роботи в умовах активної реформи АРМА.

Членкиня комісії Ріта Сімоес, яку цитує TI Ukraine, пояснила, що доброчесність – це не лише відсутність правопорушень, а й впевненість у тому, що людина витримає публічні перевірки в майбутньому. Ця впевненість забезпечена не була. Пояснення кандидата щодо джерел походження активів, на її думку, зводилися до тверджень, які складно перевірити незалежним способом – а цього недостатньо для такого рівня посади.

Інша членкиня комісії Катерина Риженко зазначила, що кандидат надав багато пояснень, але там, де не вистачало документального підтвердження, залишалося лише покладатися на його слово. Окрім того, відповіді на питання, безпосередньо пов’язані з роботою АРМА, виявилися надто поверховими.

У комісії повідомили, що наразі завершили свою роботу. Про наступні кроки громадськість повідомлять додатково. Очікується, що комісія оголосить повторний конкурс на посаду голови АРМА.

Згодом Дубовик на власній фейсбук-сторінці повідомив, що направив конкурсній комісії додаткові розрахунки для підтвердження джерел походження активів.

Що відомо про Віктора Дубовика

Віктор Дубовик нині є керівником Директорату з питань правової політики Офісу президента. Раніше він очолював Офіс протидії рейдерству Міністерства юстиції та у 2025 році брав участь у конкурсі на посаду директора БЕБ.

У 2012 році кандидат балотувався до парламенту від партії «Зелена планета», у 2015 році – до Миколаївської обласної ради від «Батьківщини», а у 2013–2014 роках працював радником служби першого віцепрем’єр-міністра Арбузова та помічником-консультантом народного депутата.

У медіа Дубовик також фігурував як керуючий партнер і партнер в юридичних компаніях VivaLEX і Волхв.

Як повідомляв ZAXID.NET, на практичному етапі відбору на посаду голови АРМА Віктор Дубовик отримав 21 із 50 балів за юридичний блок та 9 із 40 за економічний. Він єдиний з 13 кандидатів на голову АРМА зміг пройти другий етап відбору.

Нагадаємо, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав два євроінтеграційні закони – про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) та про факторинг. Реформа АРМА передбачає нові вимоги до очільника агентства, конкурс за участі міжнародних експертів, прозорі правила управління та контроль за передачею активів.

30 липня Олена Дума написала заяву про звільнення з посади голови АРМА.