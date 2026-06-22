Призваний чоловік має II групу інвалідності довічно

Тернопільський окружний адміністративний суд зобов’язав ТЦК визнати неправомірним призов чоловіка з хронічною параноїдною шизофренією, а військову частину звільнити його зі служби. Позов до суду на дії службовців ТЦК та військової частини подав опікун мобілізованого жителя Тернополя. Про це повідомила «Судово-юридична газета».

В ухвалі Тернопільського окружного адміністративного суду від 9 червня йдеться про те, що у вересні 2025 року у Тернополі співробітники ТЦК мобілізували недієздатного чоловіка з довічною інвалідністю II групи. Тернополянин має хронічну параноїдну шизофренію і не може відповідати за свої дії.

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Його опікун звернувся до Тернопільського окружного адміністративного суду з проханням визнати протиправними дії ТЦК, скасувати постанову ВЛК про придатність до військової служби, накази про призов та про зарахування до військової частини і звільнити чоловіка з військової служби.

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На підтвердження того, що мобілізований недієздатний, опікун пред’явив рішення Козівського районного суду від 22 травня 2024 року про недієздатність. Окрім того, є довідка медико-соціальної експертної комісії про те, що тернополянин має II групу інвалідності, призначену довічно.

У суді представник ТЦК просив відмовити в задоволенні позову. Він вказав, що тернополянина добровільно доправили до ТЦК для перевірки облікових даних через систему «Оберіг». Під час цього вони встановили, що громадянин підлягає постановці на військовий облік та призову на військову службу по мобілізації.

Тернопільський окружний адміністративний суд визнав протиправними дії ТЦК щодо призову, скасував постанову ВЛК про придатність чоловіка і зобов’язав військову частину звільнити тернополянина з військової служби, оскільки призов здійснено з порушенням закону. На користь опікуна відповідач – ТЦК має сплатити судовий збір у розмірі майже 1 тис. грн. Ухвалу можна оскаржити до Восьмого апеляційного суду протягом 30 днів з дня її опублікування.