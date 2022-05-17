На могилах невідомі написали «Слава Путину», «Россия ура», «Путин ура», а також літери Z та V, якими росіяни позначають свою техніку

У містечку Хирів, розташованому на Львівщині біля кордону з Польщею, невідомі осквернили могили радянських солдатів, обписавши їх написами на підтримку Росії. Зараз цим фактом займається поліція.

На могилах радянських солдатів невідомі написали російською мовою «Слава Путіну», «Росія ура», «Путін ура», а також літери Z та V, якими росіяни позначають свою техніку, що бере участь у війні з Україною. Фото опублікували у місцевих групах вранці у вівторок 17 травня.

Голова Хирівської громади Мирослава Королюк підтвердила ZAXID.NET факт осквернення могил радянських солдатів, які розташовані у центрі Хирова. Вона повідомила, що цим фактом займається поліція та відмовилась від коментарів.

«Це був пам’ятник невідомому солдату, його у 2016 році знесли, залишились дві могили. Невідомо чи то могили реальні, чи то символічні», – додала Мирослава Королюк.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET повідомили, що на місці події працюють слідчі та встановлюють причетних осіб.