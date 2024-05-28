На українському березі його затримали прикордонники

Громадянин Молдови намагався уплав потрапити в Україну, перепливши Дністер. Таким шляхом чоловік намагався потрапити до своєї нареченої. Як тільки молдаванин вибрався з води на берег, його зустріли прикордонники. Після спроби незаконно перетнути кордон громадянину Молдови заборонили відвідувати Україну на 10 років.

26-річний громадянин Молдови неодноразово навідувався в Україну. Тут чоловік собі знайшов наречену. Однак, під час попереднього візиту іноземець порушив правила перебування, за що його було притягнуто до адміністративної відповідальності. Також йому заборонили в’їзд в Україну на п’ять років.

Однак, це не зупинило 26-річного громадянина Молдови, повідомили в Державній прикордонній службі у вівторок, 28 травня. Чоловік вирішив за будь-яку ціну дістатися до нареченої в Україну, і зробив це незаконним способом.

«26-річний іноземець вплав перетнув річку Дністер з Молдови в Україну, аби побачитися з коханою. Однак на українському березі річки чоловіка чекала не його наречена, а прикордонний наряд», – зазначили в Державній прикордонній службі.

Чоловіка затримали і на місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці склали на громадянина Молдови два акти про адмінправопорушення. Зокрема йому доведеться відповідати за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та за ст. 203-1 (Невиконання рішення про заборону в’їзду в Україну). Також чоловіку продовжили термін заборони в’їзду в Україну ще на десять років.