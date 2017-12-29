МОН заборонило вишам користуватися сайтами з доменом «.ru»

Також заборонено використання пошти на Mail.ru, Rambler та Yandex

Міністерство освіти доручило обмежити доступ до російських доменних зон вищим навчальним закладам та іншим установам у своєму підпорядкуванні. Це доручення створено згідно з Доктриною інформаційної безпеки, затвердженої Указом президента №47 від 25.02.2017 року, повідомляє «Українська правда».

Відповідно до указу, обмеження доступу «до доменних зон «.ru» і «.ру» має не допустити завдання «шкоди інтересам України в інформаційній безпеці».

Лист від заступника міністра освіти

Обмеження стосується усіх випадків, окрім виняткових ситуацій, коли доступ надається певному колу працівників.

Окрім того, МОН зобов'язали обмежити доступ до російських доменних зон та використання російських поштових сервісів Mail.ru, Rambler та Yandex резолюцією заступника держсекретаря КМУ Сергія Кушніра.

Про те, як це буде реалізовано практично — наразі не повідомляється.

Нагадаємо, доменами російської інтернет-спільноти є «.рф», «.рус» та «.ru».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 15 травня ввів в дію рішення РНБО про санкції проти популярних в Україні російських соціальних мереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також компаній «Мейл.ру», «Яндекс» та їхніх сервісів і українських представництв. Доступ до всіх сервісів «Яндекса», Mail.ru і «ВКонтакте» заборонено на три роки. Крім того, цим компаніям заборонено займатися будь-якою фінансовою та економічною діяльністю.