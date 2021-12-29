Після пожежі в Косівській лікарні Івано-Франківської області у всіх районних лікарнях України перевірять дотримання пожежної безпеки. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на брифінгу 29 грудня, повідомляє «Укрінформ».

За його словами, ухвалене рішення провести повний облік наявності відповідних протипожежних засобів у реанімаційних відділеннях районних лікарень по всій країні.

Крім того, заплановано позачергово перевірити, провести роз'яснювальну роботу, яка проводиться паралельно до МОЗ та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Монастирський зазначив, що такі заходи необхідні, щоб не допустити подібних трагедій.

Як інформував ZAXID.NET, 28 грудня в реанімаційній палаті Косівської ЦРЛ виникла пожежа. У вогні загинули троє людей.

Трьох постраждалих госпіталізували до Івано-Франківської ОКБ. Усі вони – медики. Стан двох із них лікарі оцінюють як критичний.

МВС оприлюднило попередні дані розслідування. Встановлено, що вогонь у реанімаційній палаті спалахнув унаслідок одночасного використання відкритого вогню і кисневих концентраторів.