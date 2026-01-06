У народних віруваннях Водохреще вважалося днем знаків і підказок

Водохреще здавна вважали особливим днем, коли природа нібито відкриває свої знаки. Саме тому з цим святом пов’язано чимало прикмет, що стосуються погоди, врожаю, добробуту та змін у житті. Народні спостереження, зафіксовані у фольклорі та популярних медіа, й досі викликають інтерес і залишаються частиною культурної пам’яті.

Прикмети про погоду і врожай

За народними уявленнями, ясна й морозна погода на Водохреще віщує спекотне та сухе літо. Якщо ж цього дня йде сніг або мете хуртовина, рік обіцяє бути врожайним. Похмуре небо та волога погода вважалися знаком дощової весни. Особливо уважно дивилися на небо опівдні: якщо воно було чистим і синім, чекали доброго врожаю зернових.

Прикмети, пов’язані зі снігом і морозом

Іній на деревах у день Водохреща в народі пов’язували з достатком і родючістю. Великі сніжинки, що повільно падають, вважали передвісником щедрого року. Сильний мороз трактували як добрий знак для здоров’я, а також як обіцянку стабільної погоди без різких змін. Відлига ж викликала занепокоєння, адже її пов’язували з несталим роком.

Прикмети про воду

Вода на Водохреще в народних уявленнях мала особливу силу, тому за нею уважно спостерігали. Якщо вода здавалася чистою й прозорою, це сприймали як знак спокійного та благополучного року. Вважалося, що вода, набрана цього дня, не псується довгий час, а її випадкове проливання тлумачили як символ очищення. Такі прикмети були поширені в різних регіонах і збереглися в усних переказах.

Прикмети про небо і зорі

Ніч на Водохреще також мала значення для народних прогнозів. Яскраве зоряне небо вважали знаком гарного врожаю ягід і грибів. Якщо зорі мерехтіли або швидко змінювали яскравість, чекали нестабільної погоди протягом року. Хмари, що швидко рухалися небом, у народі пов’язували зі змінами та несподіваними подіями.

Прикмети про добробут і життєві зміни

У народних віруваннях Водохреще вважалося днем знаків і підказок. Спокійний перебіг дня без сварок асоціювали з гармонією в родині протягом року. Несподівані зустрічі або випадкові дрібниці сприймали як натяк на майбутні події. Саме тому люди намагалися бути уважними до всього, що відбувається цього дня.

