Роману Григоряну у США поставлять якісні біонічні протези, на які морпіх Михайло Діанов перерахував понад 2 млн грн

Захисник «Азовсталі» морський піхотинець Михайло Діанов передав понад 2 млн грн на біонічні протези для героя оборони Бахмута Романа Григоряна, який зараз перебуває на лікуванні у США.

«Це один з тисяч героїв війни. Роман Григорян. Він з Хмельниччини, майже земляк. Ще й батько доньки. Він бився на східному напрямку у лавах 14 бригади імені Князя Романа. Під тим самим Бахмутом в липні він потрапив під касету. Втратив праву руку і праву ногу», – написав 4 січня Михайло Діанов у Facebook.

Усі гроші, які українці зібрали на лікування Михайла Діанова, він віддає на порятунок побратимів

Михайло Діанов дізнався про нього, коли сам перебував у США, де переніс операцію з порятунку правої руки. Роман зараз також перебуває у США, Міннеаполісі, де йому ставлять якісні біонічні протези, на які Михайло Діанов передав понад 2 млн грн, а точніше – 52 313 доларів.

«Дізнався я про його потребу, коли сам був на операції в США. У Вашингтоні почув його історію. Поспілкувались з хлопцями з PROTEZ Foundation. Домовились. Ваша допомога мені тепер дозволить Роману ходити і обіймати доньку. Сподіваюсь, нам ще випаде можливість поспілкуватись особисто», – пише морський піхотинець.

Нагадаємо, морпіх Михайло Діанов став відомий після повернення з полону. Він зазнав кульового поранення в березні, захищаючи Маріуполь. Захисник був дуже виснажений, на його руці не було 4 см кістки. Українці дуже швидко зібрали на його лікування 23,4 млн грн.

13 грудня 2022 року його успішно прооперували у лікарні Сент-Луїса (США). Усі витрати на лікування узяв на себе футбольний клуб «Шахтар», а зібрані для нього кошти Діанов вирішив віддати на допомогу побратимам.

Перші 3 млн грн восени 2022 року віну віддав у Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі"» для допомоги дітям загиблих героїв. Згодом 1 млн грн передав родинам загиблих героїв – захисників «Азовсталі», 1,7 млн грн – на біонічні протези ветеранам і 1,5 млн грн –патронатній службі полку «Азов».