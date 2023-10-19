Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що українські морпіхи просунулися на окупованому березі Дніпра, і росіяни стурбовані можливістю «більш масштабної української операції» на окупованій Херсонщині. Про це вони пишуть у новому звіті.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 жовтня, показують, що українські сили просунулися на північ від Піщанівки (14 км від Херсона та 3 км) і до Пойма (11 км на схід від Херсона).

З посиланням на інформацію так званих російських «воєнкорів», вони пишуть, що дві українські «штурмові групи» висадилися на східному березі Дніпра та прорвали початкову російську оборону, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки вдень 17 жовтня.

Синім кольором позначено територія, яка перебуває під контролем ЗСУ

Натомість російські війська відкинули українські війська з цих позицій у бік Дніпра. Станом на полудень 18 жовтня в Піщанівці продовжувала діяти українська диверсійна група. Водночас припускається, що російські війська утримують лише позиції на південній околиці населеного пункту.

Міністерство оборони РФ також визнало українські операції, стверджуючи, що російські сили зупинили чотири українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу Підстепного (16 км від Херсона) та Пойма.

За останні місяці російське командування перекинуло відносно більше елітних підрозділів з херсонського напрямку для підтримки оборонних операцій на заході Запорізької області, оскільки, ймовірно, розглядає Херсон як спокійний сектор, а нинішній склад сил у цьому районі, ймовірно, є відносно менш боєздатним.