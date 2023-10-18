Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, які наслідки для росіян матиме можливість України використовувати ракети ATACMS. Про це йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що ймовірно, США передали системи ATACMS таємно, щоб забезпечити українським силам оперативну несподіванку, і загальний шок у російському інформаційному просторі свідчить про те, що Україна досягла бажаного ефекту.

Також вони додають, що вірогідне розосередження російських літаків на аеродромах по всій окупованій Україні і переміщення авіаційних засобів далі від лінії фронту, швидше за все, порушить підтримку російською авіацією оборонних зусиль і локальних наступальних операцій.

Перебазування літаків на аеродроми, розташованих далі в тилу може вплинути на час простою російської авіації, необхідний для підтримки операцій.

Це, припускають експерти, буде особливо непросто для російських вертольотів, які тривалий час діяли на відносно невеликих ділянках фронту, щоб послабити наступаючі механізовані сили України на початку контрнаступу в червні і липні 2023 року.

Розпорошення авіаційних засобів на більшій кількості аеродромів також, ймовірно, створить для Повітряно-космічних сил Росії більші проблеми з координацією і підтримкою операцій.

Поява ракет великої дальності також становить значну загрозу для російських складів боєприпасів у тилових районах і, ймовірно, змусить російське командування обирати між укріпленням існуючих складів і подальшим розосередженням складів по всій території окупованої України.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч на 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по аеродромах, розташованих поблизу окупованих Луганська та Бердянська.

Того ж дня газета The Wall Street Journal повідомила, що ЗСУ атакували Бердянськ та Луганськ американськими ракетами ATACMS, невелику кількість яких США таємно передали Україні.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію та заявив, що далекобійні ракети вже показали себе на фронті.