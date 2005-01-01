МОЗ планує ліквідувати дитячі будинки як інституцію

В Україні планують ліквідувати дитячі будинки як інституцію до 2023 року, запропонувавши дітям без батьківської опіки в першу чергу наближене до сімейного середовище або ж паліативно-реабілітаційні центри. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Наближеними до сімейних наразі в Україні є патронатні чи прийомні сім’ї.
Водночас профільне Міністерство охорони здоров’я наголошує, що в жодному разі не йдеться про закриття дитячих будинків, а саме про трансформацію.
Метою реформи є можливість дитини рости в сім’ях, а якщо такої можливості немає, то в умовах, наближених до сімейних.
«Світова практика і затверджена Урядом Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки передбачає перехід на систему, що забезпечить догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, МОЗ представило план дій трансформації будинків дитини з чотирьох кроків.
Водночас міністерство наводить статистику. Зараз в Україні працює 751 заклад інституційного догляду та виховання дітей. З понад ста тисяч дітей, які перебувають у таких закладах, тільки 8% мають статус дітей-сиріт. У 38 з дитбудинків, де перебувають діти до 3 років, на кінець 2017 року перебувало 2644 дитини, з яких 1410 – сироти і ті, які залишились без батьківського піклування, та 1234 – діти, які мають батьків.
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