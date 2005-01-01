До кінця року на Львівщині планують відкрити шість нових будинків сімейного типу

На Львівщині створять 6 нових будинків сімейного типу

До кінця року на Львівщині відкриють шість дитячих будинків сімейного типу. Це будуть нові будинки сімейного типу в Радехові, Золочеві, Наварії, Львові та два будинки у Пнікуті. Про це повідомили у прес-службі ЛОДА.

Як повідомив начальник Служби у справах дітей Львівської ОДА Володимир Лис, будинок сімейного типу у Львові вже на завершальній стадії.

«Плануємо, що вже у червні цей будинок запрацює. Завершуємо його облаштування. Також тут вже є батьки-вихователі», – розповів Володимир Лис.

Також завершуються роботи по будинках у Наварії, Золочеві та Радехові. До кінця року ще два будинки у с. Пнікут, що у Мостиському районі, також будуть завершені. Поки що Служба у справах дітей Львівської ОДА шукає батьків-вихователів для цих будинків. На вихованні у кожному з них буде від 5 до 10 дітей.

«Усіх охочих, хто бажає взяти на виховання дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, просимо звертатись у Служби у справах дітей за місцем проживання або у Службу у справах дітей Львівської ОДА», – зазначив Володимир Лис.

До слова, станом на сьогодні в області функціонує 34 будинки сімейного типу, у яких на вихованні перебуває 243 дитини.