Міністерство охорони здоров’я України затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від Covid-19. Таким чином, українці за певних умов зможуть отримати від лікаря офіційну довідку, що їм протипоказана вакцинація, повідомив у четвер, 28 жовтня, голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, у документі, який наразі не оприлюднено, вказано типи протипоказань. Це можуть бути абсолютні протипоказання, якщо існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції, а також – застереження (вакцинація з пересторогою), коли остаточне рішення щодо щеплення приймає лікар з урахуванням переваг над ризиками.

За словами Радуцького, протипоказання також можуть бути постійними або тимчасовими. В останньому випадку у довідці вказується термін дії.

Також протипоказання можуть діяти для всіх видів вакцин, або лише для конкретного типу. Якщо існує можливість провести щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається.

«Наприклад, діагноз тромбоз з тромбоцитопенією означає у певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca та деякі інші). Наслідком міокардиту та/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК вакцин (Pfizer/Moderna). Для осіб з імунодефіцитом рекомендована вакцинація з пересторогою. Загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної чи тимчасової), або для її проведення з пересторогою», – наголосив Радуцький.

Він звернув увагу на те, що у кожному конкретному випадку відповідність діагнозу протипоказанням, що вказані у переліку МОЗ, встановлює винятково лікар.

Також Радуцький уточнив, що довідки про протипоказання для щеплення почнуть видавати на початку листопада. За оцінками МОЗ, які навів голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу має не більше ніж 1% населення.

«Дані про пацієнтів, яким дійсно протипоказана вакцинація, вноситимуться до електронної системи охорони здоров’я – українці зможуть згенерувати документ у застосунку “Дія”», – наголосив депутат.