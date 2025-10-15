Перед першими морозами трояндам потрібно допомогти зміцнити кореневу систему

Саме восени ніжні троянди найбільш вразливі до грибкових інфекцій, які можуть серйозно послабити їх перед зимівлею. Одне з найпоширеніших захворювань – чорна плямистість, яка здатна знищити не лише листя, а й виснажити весь кущ. Що з нею робити і як захистити троянди, пише Telegraf.

Що таке чорна плямистість і чому вона небезпечна

Це грибкове ураження проявляється у вигляді темних плям на листках. Вони швидко поширюються, викликаючи опадання листя і ослаблення рослини. Якщо вчасно не вжити заходів, хвороба може перекинутися на пагони, що ускладнить відновлення троянди навесні.

До слова, придбати якісні садові інструменти можна на Prom. Варіанти знайдуться на будь-який запит та бюджет.

Що обов’язково зробити з трояндами у жовтні

Перед першими морозами трояндам потрібно допомогти зміцнити кореневу систему і позбутися всіх джерел інфекцій:

Регулярно оглядайте кущі. Якщо помітите чорні плями – не ігноруйте. Зберіть усе опале листя навколо кущів. Не залишайте його на землі, у ньому можуть зимувати спори грибка. Видаліть уражене листя, яке залишилося на кущі. Все зібране спаліть або закопайте глибоко під шаром мульчі, щоб хвороба не повернулася навесні.

Що ще важливо знати

Уражені пагони не завжди видно восени. Тому на початку весни проведіть санітарну обрізку троянд, зріжте всі стебла з ознаками пошкоджень, особливо ті, що мають потемніння або плями. Це допоможе запобігти повторному зараженню.