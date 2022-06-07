Суд зобов’язав львівського постачальника газу відшкодувати Мукачівській районній лікарні 380 тис. грн збитків за незаконне підвищення ціни на газ. Договори про купівлю-продаж газу для лікарні також визнані недійсними.

Як у вівторок, 7 червня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію-постачальника відшкодувати майже 380 тис. грн завданих лікарні збитків.

«Це – надлишкова сума, яку Мукачівська центральна районна лікарня сплатила за газ унаслідок неправомірного підняття товариством ціни реалізації блакитного палива. Встановлено, що постачальник завищив вартість газу за відсутності будь-яких коливань його ціни на ринку. Для цього було укладено відповідні додаткові угоди до договору купівлі-продажу. Їх визнано недійсними», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У прес-службі уточнюють, що наразі очікується набрання судовим рішенням законної сили. Сума відшкодування має надійти до місцевого бюджету, з якого і фінансується райлікарня.