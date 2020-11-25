Причину свого вчинку 36-річний львів'янин пояснити не зміг, ймовірно перебував у нетверезому стані. Поліцейські доставили його у райвідділ для складання протоколу

Ввечері 25 листопада 36-річний львів'янин розбив вікно сесійної зали Львівської міськради. Його затримали охоронці з «Муніципальної варти» і передали поліцейським.

Випадок трапився близько 20:10. Чоловік кинув камінь у вікно Ратуші на другому поверсі, де розташована щойно відремонтована сесійна зала. Розбито одну шибу.

«Він кинув камінь і почав втікати. Охоронці «Муніципальної варти» почули звук, вибігли і затримали його. Зараз його передали поліції», — розповів ZAXID.NET начальник управління безпеки міста Юрій Діль.

Окрім того, це хуліганство зафіксували на відео перехожі. Із запису видно, що чоловік кілька разів кидав каміння у вікна Ратуші. Поруч стояла компанія людей, яка спостерігала за ним.

Затриманим виявився 36-річний львів'янин. Причину свого вчинку він пояснити не зміг, ймовірно перебував у нетверезому стані. Поліцейські доставили його у райвідділ для складання протоколу. Там на нього склали протокол за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство), що передбачає штраф або виправні роботи.