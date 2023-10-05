Понад 26 тисяч людей зникли безвісти за особливих обставин за час повномасштабного російського вторгнення. Зараз їх шукають, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко в ефірі національного телемарафону в четвер, 5 жовтня, пише «Радіо Свобода».

За його словами, з цієї кількості близько 15 тисяч – це військові, а 11 тисяч – цивільні.

Тимченко також прокоментував передачу розшуку зниклих безвісти від Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій до МВС. Він зазначив, що його відомство «взяло все найкраще, що було створено в Мінреінтеграції», а також створило власний call-центр для родичів зниклих безвісти.

Також він нагадав, що МВС видає витяги з реєстру зниклих безвісти та співпрацює з Національною поліцією та Головним управлінням розвідки, які займаються координацією пошуку, додав він.

«Що стосується МВС, ми обліковуємо всю інформацію, ведемо реєстр. На сьогодні близько 9 тисяч рідних, сімей отримали виписки з Єдиного реєстру або зниклих безвісти за особливих обставин», – заявив заступник міністра.

У вересні Кабінет міністрів передав повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин, Міністерству внутрішніх справ. На тлі цього уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко подав у відставку, оскільки його повноваження стали обмеженими.

Нагадаємо, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру. Зниклі безвісти військові можуть перебувати у полоні, в інших випадках це можуть бути загиблі, тіла яких не вдалося евакуювати через запеклі бої на території.