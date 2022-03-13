Лише у Львівській області кількість блокпостів скоротили із 540 до 100

Через скарги від волонтерів та посадовців про те, що блокпости на українських дорогах перешкоджають руху транспорту, їхню кількість зменшать. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах. Вважаю цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста. При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою», – сказав Денис Монастирський у відеозверненні.

За його словами, найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, усі блокпости, що не увійдуть до цього переліку, будуть прибрані.

Міністр не уточнив кількість блокпостів, які зараз встановлені на українських дорогах, а також скільки їх залишиться.

Нагадаємо, що через війну лише на Львівщині встановили понад 540 блокпостів. Нещодавно голова ЛОДА заявив, що їх зменшать у понад п’ять разів, залишивши на дорогах лише 100 блокпостів.

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