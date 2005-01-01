МВС Росії заперечило знищення даних про репресованих у СРСР

Заступник міністра внутрішніх справ Росії Ігор Зубов заперечив інформацію про знищення архівних облікових карток про репресованих у радянські роки. Чиновник зазначив, що облікові картки є документом суворої звітності і підлягають зберіганню вічно.

За словами Зубова, відсутність картки конкретного ув'язненого варто розглядати окремо, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Ради з прав людини при президентові Росії, повідомило Радіо Свобода.

Про те, що в Росії знищують єдині архіви з даними репресованих у СРСР на підставі засекреченого міжвідомчого наказу від 2014 року, повідомляла російська газета «КоммерсантЪ» з посиланням на заяву директора Музею історії ГУЛАГу Романа Романова.

Скільки всього людей було вбито в СРСР у період Великого терору 1937-1939 років, а також до і після нього – досі точно невідомо. За офіційними даними, у 1930-1953 роках у справах ОДПУ-НКВС-МВС було засуджено 3,8 мільйона людей, а розстріляно впродовж 1923-1953 років 800 тисяч. Проте історики вважають, що ці дані занижені в кілька разів.

Російське правозахисне товариство «Меморіал» змогло точно підтвердити інформацію про більш ніж 2,6 мільйона громадян СРСР, які зазнали в ті роки політичних репресій. Точно відомі їхні імена, ким вони були, де жили і за що були заарештовані. Але багато жертв продовжують залишатися невідомими.