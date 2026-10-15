Міністр МЗС Франції Жан-Ноель Барро (ліворуч) та міністр МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що більшу частину розвідувальних даних Україна отримує не від США. За словами дипломата, дві третини розвідданих Україні передає Європа. Про це Жан-Ноель Барро розповів в ефірі France Inter, передає «Бабель».

Жан-Ноель Барро прокоментував напружені відносини між лідерами України та США. Глава МЗС Франції зауважив, що російська пропаганда вже десятки разів поширювала твердження про те, що США можуть відмовитися допомагати Україні, однак цього не сталося.

Французький міністр наголосив, що дизельна угода, яку Дональд Трамп уклав із Володимиром Путіним, не змінить позиції Європи щодо підтримки України. Крім того, Жан-Ноель Барро зауважив, що Володимир Зеленський готовий до подальшої співпраці зі США попри суперечки щодо обміну розвідданими та роботи системи Starlink.

Окремо глава зовнішньополітичного відомства Франції зазначив, що більшу частину чутливої інформації – дві третини – Україна отримує не від США, а від Європи.

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«Правда полягає в тому, що Європа, ми, європейці, вже давно забезпечуємо більшу частину підтримки України та чинимо найбільший тиск на Росію», – зауважив Жан-Ноель Барро.

Нагадаємо, США висунули Україні вимогу не атакувати російські нафтопереробні заводи, аргументуючи це тим, що дефіцит дизельного пального, нібито спричинений українськими ударами, негативно впливає на американських споживачів. Після цього адміністрація Дональда Трампа почала погрожувати Європі та Україні припиненням обміну розвідувальними даними й постачання зброї в разі атак на російські НПЗ.

Водночас 12 та 13 жовтня Повітряні сили ЗСУ не отримали від партнерів попередження про рух російських балістичних ракет на Київ, а в ніч на 14 жовтня в Україні обмежили роботу супутникового зв’язку Starlink.

Зауважимо, що США вже припиняли передавати Україні розвіддані та надавати військову допомогу в березні 2025 року. Це сталося на тлі суперечки Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Білому домі наприкінці лютого того ж року. Тоді Франція також зобов’язалася продовжити передавати розвіддані Україні попри рішення США.