Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у внесенні його до «списку терористів»

МЗС України спростував заяву лідера фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) у Бундестазі Рольфа Мютценіха про те, що українська влада внесла його до «списку терористів». Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише «Главком».

Як повідомляється, раніше Рольф Мютценіх звинуватив українську владу у нібито внесенні його до списку терористів за підтримку дипломатичних зусиль у війні з РФ.

За словами німецького чиновника, він отримував погрози.

«Я роздратований тим, що уряд України вніс мене до списку терористів на тій підставі, що я працюю над припиненням вогню або над можливістю здійснення подальших дипломатичних кроків. На підставі того, що український уряд включив мене до списку терористів, також надходили, так би мовити, вторинні погрози. З ними теж не зовсім легко боротися», – заявив Мютценіх на дебатах СДПН.

Німецький політик наголосив, що його позиція у вирішенні конфлікту між Росією та Україною не змінилася. Мютценіх відстоює свій заклик до дипломатичних зусиль. Цю новину опублікували пропагандистські російські ЗМІ.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко спростував заяву німецького політика.

«Український уряд не веде списку терористів. Наскільки мені відомо, проти Рольфа Мютценіха ніяких проваджень в Україні також не ведеться. Усі заяви німецького політика про нібито переслідування з боку української влади не відповідають дійсності», – повідомив Ніколенко.

Зазначається, що сьогодні агентство dpa повідомило, що перелік, до якого увійшли 75 осіб, було опубліковано у липні українським Центром протидії дезінформації. Наразі ця веб-сторінка не відкривається.

Мютценіх ще наприкінці січня, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав залагодити конфлікт із РФ за допомогою переговорів, а не шляхом постачання озброєнь в Україну.