Міністерство закордонних справ України відкликало патент почесної консулки в Домініканській Республіці Вікторії Якимової «з огляду на суспільний резонанс». Раніше її призначення викликало хвилю критики – зокрема через модельне минуле українки та скандальні фото, серед яких були знімки в російському кокошнику. Про це в коментарі агентству «Укрінформ» повідомила пресслужба відомства.

У відомстві пояснили, що під час висунення кандидатури Якимової на посаду почесного консула в місті Ла-Романа посол України на Кубі діяв відповідно до встановлених процедур. У поданні враховувалися її тривале проживання в країні, наявність української та іноземної вищої освіти (зокрема магістерського диплома з відзнакою), знання мов, досвід роботи в державному, аудиторському й адміністративному секторах, а також компетенції у сфері цифрових технологій. Додатково врахувались рекомендації щодо її професійних якостей і внесок у розвиток українсько-домініканських відносин.

«Перевірка, зокрема щодо публічної діяльності та зв’язків з РФ, проводилася із залученням компетентних органів України, заперечень щодо призначення не було», – підкреслили в МЗС.

Також керівництво брало до уваги її співпрацю з посольством, позитивні відгуки української громади та практичну діяльність – організацію консульських виїздів, заходів на підтримку України, благодійних ініціатив і взаємодію з політичними та культурними колами країни перебування.

Однак через «різкий та негативний суспільний резонанс» щодо призначення Якимової, МЗС провело додаткову перевірку та вирішило відкликати патент. Це рішення також ухвалили з урахуванням планів відкриття цього року повноцінного посольства України в Домініканській Республіці. Окрім цього, вже ухвалено рішення відкликати до Києва посла України на Кубі та здійснено кадрові зміни в центральному апараті.

У міністерстві додали, що для вдосконалення функціонування інституту почесних консулів планують посилити нормативні вимоги та провести перевірку діяльності всіх почесних консульств.

Водночас у МЗС нагадали, що почесні консули не є штатними працівниками дипломатичної служби, не перебувають на держслужбі, не отримують зарплати з бюджету й не виконують функцій політичного представництва України.

Інститут почесних консулів, які переважно є іноземними громадянами та постійно проживають у відповідних іноземних державах, передбачає добровільну допомогу дипломатичній системі з конкретного вузького кола консульських питань, насамперед у здійсненні функцій консульського захисту громадян України, пояснили у зовнішньополітичному відомстві.