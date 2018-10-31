На автодорозі Львів-Самбір автомобіль збив оленя

Рятувальники витягли тварину з рову

Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 30 жовтня, на автодорозі Львів – Самбір. Поблизу с. Завидовичі Городоцького району автомобіль Mercedes збив оленя. Його від удару відкинуло в рів. На місце події викликали рятувальників, які врятували тварину.

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Водій автомобіля викликав на місце події рятувальників, аби ті допомогли витягти тварину з рову. Сам водій внаслідок ДТП не постраждав.

«О 19:05 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Завидовичі Городоцького району внаслідок удару автомобіля в рів упав олень та не може самостійно вибратись», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

За допомогою рятувальної мотузки тварину витягли з рову. Оленя, у якого були травмовані кінцівки, передали працівникам ветеринарної служби.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини, у середу зранку оленя перевезли до Львова у Національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького, де будуть вирішувати, як його лікувати далі.