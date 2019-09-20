На BookForum можна придбати ветеранську літературу й послухати історії бійців

У центрі Львова на просп. Свободи біля пам’ятника Тарасові Шевченкові у межах BookForum військові, волонтери та переселенці розклали Ветнамет. Тут продають літературу від вояків, які описують свої переживання під час російсько-української війни. ZAXID.NET зібрав історії тих, хто пройшов крізь пекло на сході України.

1 рік, 7 місяців та 8 днів – саме стільки український боєць Андрій Бессараб провів у полоні. Туди він потрапив за два тижні до мобілізації. Але у неволі не занепадав духом; упродовж того часу писав — на зім'ятих брудних аркушах вимальовувалися віршовані рядки.

«Ці вірші, які є в книжці, це думки і відчуття, які вдалося заримувати і більше того – привезти додому і видати книжкою», — каже Андрій.

«Ми не маємо права не бути сильними» – так називається збірка Андрієвих віршів. Там не лише римовані рядки, а й розмова з другом, відскановані копії віршів із брану, а ще — саморобний календар із днів, які чоловік прожив у полоні.

«Я свої вірші вголос не читаю, бо мені, може, трошки важко стає. Я їх, напевно, знаю всі напам'ять, але завжди на презентаціях прошу когось зі своїх знайомих, друзів прочитати ці вірші. Бо в мене...Ну, не виходить в мене читати вголос свої вірші», — каже Андрій.

Виручені від продажу кошти Андрій планує передати сім’ям, чиї рідні досі залишаються в полоні.

У Ветнаметі можна придбати понад шість десятків книг ветеранів. Тут зібрали прозу і поезію тих, хто пройшов крізь війну і має, що сказати.

«Учасником Ветнамета може стати людина, яка відповідає, власне, двом кретеріям. Перше: вона є ветераном, волонтером або переселенцем. І її книга так чи інакше торкається теми російсько-української війни», — пояснює автор книжок та серіалу «Історія війни» Юрій Руденко.

Олександр Терещенко — кіборг і заступник Міністра у справах ветеранів. Війну він не лише бачив, а й відчув сповна. У жовтні 2014-го, при обороні Донецького аеропорту, у крайній день ротації, на його позицію бойовики закинули гранату. Інстинктивно він схопив її й намагався викинути. Не вистачило кількох секунд: пристрій вибухнув просто в його руках. Кіборг врятував своїх побратимів, але втратив кисть лівої і праву руку, зазнав важкого поранення правого ока. І вже після лікування почав писати спогади про війну в інтернеті.

«Це не були оповідання якісь там, знаєте, жалю чи того, як погано, як, все: життя закінчилося. Якісь кумедні речі: як я пристосовувався до чогось, як виходжу з тієї чи іншої ситуації. І вийшла книжка, яку я назвав «Життя після 16:30», бо в 16:30 було поранення, на мені написали, коли джгути накладали», — каже «кіборг», заступник Міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко.

Ветеранський намет подорожує вже у третє місто. Спершу був Київ, тоді — Дніпро, тепер — Львів. Тут можна поспілкуватися з авторами і волонтерами, придбати їхню книгу, нагадати собі: живемо в час війни.

«Шостий рік іде війна, але люди не дуже хочуть чути далі про це. Щомісяця ми спільно з Українським інститутом національної пам'яті влаштовуємо заходи: на початку вшановуємо, робимо панахиду в Михайлівському соборі по загиблих за місяць. Ми кожного місяця маємо 10-15 втрат. І приходить дуже мало людей. Люди трошки хочуть дистанціюватися», — додає Олександр Терещенко.

Ветнамет у центрі Львова діятиме до кінця Книжкового форуму – неділі, 22 вересня.