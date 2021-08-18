Сцену встановили на братській могилі, де ховали, зокрема, учасників Жовтневого повстання

У Києві в Маріїнському парку почали монтувати сцену на місці зруйнованого пам'ятника учасникам Жовтневого збройного повстання 1917 року. На ній має виступити італійський співак Андреа Бочеллі. На встановлення сцени на братській могилі звернув увагу заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Прокопів.

«Цікаво, чи виконавців нічого не бентежило, коли на могилах встановлювали сцену? Проблема навіть не у формальних дозволах, а в тому, що монтажні роботи відбувалися прямо на братському похованні учасників української революції 1917-1921 років», – написав він у Facebook 18 серпня і опублікував фото.

Прокопів наголосив, що це поховання знаходиться в реєстрі нерухомих пам’яток.

«Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку. Не хочеться моралізувати, але хіба не можна було встановити сцену в іншому місці?» – прокоментував він знімки.

Як зазначає Kyiv Media, на цій сцені має виступити італійський виконавець класичної музики Андреа Бочеллі. 24 серпня він дасть у Києві благодійний концерт. Його виступ супроводжуватиме Національний Симфонічний Оркестр України під диригентством Марчелло Рота та Національний заслужений академічний український народний хор України імені Григорія Верьовки. 20-метрова сцена для виступу є однією з вимог, що прописані в райдері виконавця.

Організатори концерту Андреа Бочеллі в Києві назвали заяву заступника голови КМДА Володимира Прокопіва, що сцену для проведення концерту нібито встановлюють на місці масових поховань учасників революції 1917–1921 років, некоректною, оскільки немає жодних підтверджень, що ці поховання здійснювалися саме тут.

За словами організаторів заходу, коментар яких процитував «Укрінформ», «влада міста Києва в особі одного із заступників пана Кличка, знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на площі Конституції».

«Дійсно, у День Незалежності України на площі Конституції у Києві відбудеться концерт світової зірки, італійського оперного співака Андреа Бочеллі у супроводі симфонічного оркестру. Благодійні кошти, які будуть зібрані на цьому концерті, спрямують на створення Центру сучасного мистецтва – Музею Івана Марчука. Площа, яка у 2002 році отримала назву Конституції, розташована в історичній місцевості Києва біля Маріїнського парку. Її історія розпочинає свій відлік з 18-го сторіччя, коли на Печерських пагорбах розпочалося зведення Маріїнського палацу. З часом ліс біля палацу було перетворено на міський парк. На честь прийняття у 1996 році Конституції України площа перед центральними воротами Маріїнського палацу рішенням Київради набула свого нинішнього найменування. У спадок з радянських часів досі за площі Конституції знаходяться залишки пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради. На той момент українська влада виявилася сильнішою, і більшовики зазнали поразки», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, загиблі учасники повстання були поховані українським урядом у братській могилі в одному з куточків Маріїнського парку. За часів СРСР у 1935 році на місці ймовірного захоронення був встановлений пам’ятний знак з відповідним написом антиукраїнського прокомуністичного змісту. Під час подій Революції Гідності цей напис було збито і більшість елементів пам’ятника було зруйновано. Зараз постамент перебуває в аварійному стані.

«Враховуючи його ідеологічне спрямування, відновлення пам’ятника не актуальне. До того ж сам пам’ятник ніколи не був і не є пам’яткою історії, також він не мав і мистецької цінності. Рішенням КМДА місце розташування зруйнованого постамента має бути благоустроєне, постамент заплановано демонтувати. Тому досить дивною виглядає заява заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва, що сцену для проведення концерту високої музики Андреа Бочеллі нібито встановлюють на місці масових поховань учасників революції 1917–1921 років», – наголошується у коментарі.

Як пише LB.ua, конструкції сцени охоплюють зруйнований під час подій Євромайдану пам'ятник на братській могилі учасників Жовтневого збройного повстання 1917 року. У листопаді 1917 на цьому місці поховали учасників повстання – робітників заводу «Арсенал» і солдатів, які воювали з військами штабу Київського військового округу. Водночас історики припускають, що на цьому місці ховали не лише більшовиків, а взагалі всіх, хто загинув у боях 1917 року.

Братські могили створювалися на місці Маріїнського парку й після подій 1917 року. У 1949 році радянська влада відкрила на цьому місці пам'ятник, присвячений тим, хто під час Жовтневого повстання загинув за владу «совєтів». Пам'ятник мав вигляд виконаної з червоного граніту урни. Його зруйнували приблизно в 20-х числах лютого 2014 року.