Танк виготовили на замовлення компанії «Укрспецекспорт»

Держпідприємство «Завод імені Малишева» виготовило новий український танк «Оплот», який вперше продемонструють на параді до Дня Незалежності 24 серпня в Києві. Про це повідомила прес-служба заводу.

На підприємстві розповіли, що новий танк демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам.

«Попри деякі упереджені заяви в засобах масової інформації, працівники заводу ім. Малишева вкотре довели, що здатні якісно та вчасно виконувати контракти для вітчизняних та українських замовників: від окремих деталей та вузлів до повноцінних сучасних бойових машин», – розповів генеральний директор підприємства Василь Крилас.

фото «Завод імені Малишева»

За його словами, участь «Оплоту» в параді до Дня незалежності великою гордістю для колективу заводу.

Танк виготовили на замовлення державної компанії «Укрспецекспорт».

фото «Завод імені Малишева»

До слова, у військовому параді з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня планується, зокрема, участь більш як 5 тис. військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що цього року на річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів.