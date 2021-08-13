У параді до Дня Незалежності вперше візьме участь новий український танк «Оплот»
Держпідприємство «Завод імені Малишева» виготовило новий український танк «Оплот», який вперше продемонструють на параді до Дня Незалежності 24 серпня в Києві. Про це повідомила прес-служба заводу.
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На підприємстві розповіли, що новий танк демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам.
«Попри деякі упереджені заяви в засобах масової інформації, працівники заводу ім. Малишева вкотре довели, що здатні якісно та вчасно виконувати контракти для вітчизняних та українських замовників: від окремих деталей та вузлів до повноцінних сучасних бойових машин», – розповів генеральний директор підприємства Василь Крилас.
фото «Завод імені Малишева»
За його словами, участь «Оплоту» в параді до Дня незалежності великою гордістю для колективу заводу.
Танк виготовили на замовлення державної компанії «Укрспецекспорт».
фото «Завод імені Малишева»
До слова, у військовому параді з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня планується, зокрема, участь більш як 5 тис. військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки. Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що цього року на річницю Незалежності Україна відходить від радянської системи організації парадів.