Внаслідок удару струму на будівництві у Львові отримав сильні опіки 28-річний чоловік

У вівторок, 19 червня, на будівництві на вул. Боднарській у Львові уразило струмом 28-річного чоловіка. Про це близько 14:20 повідомила «Гаряча лінія міста Львова».

За попередньою інформацією, потерпілого госпіталізували у важкому стані у 8-му міську клінічну лікарню. Обставини цієї події з'ясовуються.

Як пізніше повідомили у прес-службі Львівської міської ради, бригада швидкої, яка приїхала на виклик, констатувала у чоловіка клінічну смерть. «Були проведені реанімаційні заходи, дефібриляція серця», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР. Стан потерпілого – важкий.