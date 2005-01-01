Внаслідок удару струму на будівництві у Львові отримав сильні опіки 28-річний чоловік

Чоловік перебуває в лікарні у важкому стані

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 14:433740

До теми

У вівторок, 19 червня, на будівництві на вул. Боднарській у Львові уразило струмом 28-річного чоловіка. Про це близько 14:20 повідомила «Гаряча лінія міста Львова».

За попередньою інформацією, потерпілого госпіталізували у важкому стані у 8-му міську клінічну лікарню. Обставини цієї події з'ясовуються.

Як пізніше повідомили у прес-службі Львівської міської ради, бригада швидкої, яка приїхала на виклик, констатувала у чоловіка клінічну смерть. «Були проведені реанімаційні заходи, дефібриляція серця», – йдеться у повідомленні прес-служби ЛМР. Стан потерпілого – важкий.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Унаслідок ураження струмом 17-річний львів'янин отримав опіки 50% тіла ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук