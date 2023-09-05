Територія установи недоглянута і перебуває в антисанітарії

На Буковині через небезпечні умови життя вихованців Магальському дитячому будинку-інтернаті правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти керівників установи. Перевірка встановила, що на території і приміщеннях закладу – антисанітарія, розкидано будівельне сміття, яке небезпечне для вихованців з вадами здоров'я.

Проінспектували Магальський дитячий будинок-інтернат працівники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Під час перевірки виявили чимало порушень, які є небезпечними для життя і здоров'я вихованців установи. Зокрема, на прилеглій території – брудно, антисанітарія. Усюди розкидано залишки будівельного сміття, металобрухт, зламані дерев'яні речі.

«Моніторингова група заявила про неналежні умови утримання та лікування неповнолітніх вихованців інтернату, які мають тяжкі вади здоров'я. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини. Слідчі дії проводяться на території Чернівецької області та м. Києва», – повідомили в Офісі генерального прокурора у вівторок, 5 вересня.

Представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулися з відповідною заявою до правоохоронців. Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури розпочали досудове розслідування проти керівників будинку-інтернату у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 137 КК України (Неналежного виконання обов'язків посадовими особами спеціалізованої дитячої установи щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх). Працівники поліції проводять розслідування.

Магальський дитячий будинок-інтернат розташований в селі Магала Новоселицького району. Установа опікується дітьми з розумовими вадами, дітьми-сиротами, позбавленими батьківського піклування, дітьми з синдромом ДЦП, синдромом Дауна та іншими. У 2021 році там проживало 10 дітей віком від 9 до 18 років.