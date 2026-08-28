З тіл забирали кістки, шкіру та рогівки

На Буковині правоохоронці викрили «чорних трансплантологів», які з трупів людей забрили кістки, шкіру та рогівки очей, а потім продавали ці органи медичним компаніям. Родичів померлої людини схиляли до згоди, а замість того пропонували безкоштовне бальзамування тіла. В кількох випадках органи вирізали взагалі без згоди родин. Підозру отримали чотири посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро.



За даними поліції Чернівецької області, злочинну діяльність працівники обласного патологоанатомічного бюро організували у 2024 та 2025 роках. Тоді комунальне підприємство Чернівецької облради уклало договори, за якими ніби-то могло вилучати анатомічні матеріали людини для їх подальшої передачі, переробки та виготовлення біоімплантів. Хоча законної ліцензії на трансплантологію в бюро не було.

З тіл померлих вилучали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Їх продавали підприємствам, які виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології. За даними генерального прокурора України Руслана Кравченка, торгівлю людськими органами оформлювали як «науково-медичне співробітництво».

Родичів померлих маніпулятивно схиляли до згоди на такі процедури. За це пропонували безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла, а також знижки на інші послуги. При цьому люди не знали про реальні обсяги вилучень і подальший продаж тканин.

Також задокументовано випадки, коли рідні померлих відмовлялися надати згоду, але патологоанатоми все одно вилучали органи всупереч їхній волі. Ще в одному з епізодів згоду отримали від працівника геріатричного пансіонату, який опікувався померлою людиною, хоча похованням займалися родичі, яких ні про що не запитували.

Зібрані матеріали передавалися фірмам-отримувачам через залізницю – у контейнерах із холодоагентом. Зафіксовано, зокрема, передачу десяти коробок біоматеріалів, а також відправлення рогівок потягом Чернівці – Одеса.

Офіційна оплата за такі «послуги» надходила на рахунок бюро за актами приймання-передачі наданих послуг. Паралельно щомісяця через відділення обміну валют учасники схеми отримували «тіньову готівку», яку ділили між собою залежно від ролей та кількості вилучень. У відео з прихованої камери в кабінеті патбюро, яке оприлюднила Генеральна прокуратура України, чути, що в середньому патологоанатоми заробляли близько 250 тис. грн на 10 заборах людських органів.

28 серпня поліцейські провели одночасно 18 обшуків в домівках підозрюваних, автомобілях, службових кабінетах патологоанатомічного бюро та приміщенні підприємства, з яким вони співпрацювали. Слідчі дії відбулися на території Чернівецької області, у Києві та Київській області.

Чотирьом посадовцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 143 КК України (порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини). Серед підозрюваних – керівник обласного патологоанатомічного бюро, двоє лікарів-патологоанатомів та лаборант. Слідчі клопотатимуть про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм усім загрожує до 7 років позбавлення волі.