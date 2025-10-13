Буковинці смажили гриби, а не відварювали

На Буковині госпіталізували сімʼю з пʼяти людей, які отруїлись грибами. Серед постраждалих – 14-річний підліток. Наразі вони перебувають у терапевтичному відділенні Чернівецької обласної лікарні.

Про родину, яка споживала гриби, а потім потрапила в лікарню з симптомами отруєння, повідомила завідувачка відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Чернівецького обласного центру профілактики та контролю хвороб Оксана Вакарчук. До лікарні сім'я потрапила 13 жовтня, передає «Суспільне.Чернівці».

«Під час госпіталізації вони розповіли, що 12 жовтня у лісі села Валя Кузьмина збирали гриби різних видів. Ввечері гриби приготували вдома, але не відварювали, а лише просмажили нетривалий час. Вони вживали їх приблизно о 21:00, а о 23:00 людей госпіталізували до лікарні», – повідомила Оксана Вакарчук. За її словами, стан усієї сім'ї – середньої важкості. Наразі вони у терапевтичному відділенні.

Симптоми отруєння грибами

Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. Основними ознаками отруєння є: нудота, блювання, різкий біль в животі, діарея, запаморочення, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), галюцинації та марення. Якщо є хоч один із цих симптомів, варто негайно викликати швидку допомогу.

До приїзду лікарів потрібно промити шлунок простою водою чи прийняти сорбенти (найменша ефективна доза активованого вугілля - 0,5 г/кг маси тіла). Пити багато рідини – води, підсоленої води або прохолодного чаю. Це допоможе відновити водно-сольовий баланс та вивести токсини. Категорично не можна вживати алкоголь, будь-яку їжу чи молочні та кисломолочні продукти – це може прискорити всмоктування токсинів.

Залишки грибів або грибних страв не варто викидати, лабораторне дослідження допоможе встановити причину отруєння та призначити правильне лікування.