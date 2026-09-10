Із п’ятниці, 11 вересня, на території всієї Чернівецької області скоротять тривалість комендантської години. Вона діятиме з 01:00 до 04:00. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко.

Раніше комендантська година на Буковині тривала з 23:00 до 04:00, про це йдеться на сайті Чернівецької ОВА. У цей період перебувати на вулицях та в інших громадських місцях можна лише за наявності спеціальної перепустки або документа, що посвідчує особу. Винятком є випадки, коли люди прямують до укриття під час повітряної тривоги.

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Без обмежень пересуватися під час комендантської години можуть працівники служб порятунку, військовослужбовці, представники органів безпеки та правопорядку.

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Нагадаємо, комендантську годину в Чернівецькій області запровадили 27 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Спочатку вона діяла з 22:00 до 06:00. Згодом її тривалість кілька разів скорочували: востаннє у червні 2024 року – з 23:00 до 04:00.