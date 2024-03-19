Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло

На Буковині у пожежі через коротке замикання електропроводки загинула 87-річна жінка. Загоряння трапилося в будинку в селі Тарашани. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблої господарки.

Про вогонь і дим в приватному будинку в селі Тарашани в «Службу порятунку» 18 березня повідомили жителі села Тарашани. Місцеві селяни зазначили, що в помешканні може перебувати господиня. На місце події виїхали рятувальники та поліцейські.

«В село Тарашани прибули рятувальники 14 державної пожежно-рятувальної частини та місцевий пожежно-рятувальний підрозділ села Тарашани. На момент прибуття вогнеборців площа пожежі склала 20 м2», – повідомили в управління ДСНС України у Чернівецькій області у вівторок, 19 березня.

Під час гасіння полум’я рятувальники виявили в одній із кімнат тіло загиблої жінки. Це була 87-річна господиня помешкання. Попередня причина пожежі – коротке замкнення електропроводки. Тіло жінки рятувальники передали правоохоронцям. Його направили на проведення судово-медичної експертизи, щоб встановити точну причину смерті.

За фактом загибелі людини в пожежі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).