Постраждало також приміщення кафе, яке розташоване на ринку

В Чернівцях в масштабній пожежі на ринку «Центральний» згоріло 15 кіосків з насінням та продуктами. Загоряння сталося вночі – 28 на 29 лютого. На місці пожежі працювало 80 рятувальників та 11 одиниць техніки. Під час гасіння працівники ДСНС врятували двох чоловіків.

Повідомлення про пожежу на місцевому ринку на вулиці Героїв Майдану в Чернівцях надійшла на «Службу порятунку» о 00:21 29 лютого. На місце загоряння відправили бригади рятувальників. Під час гасіння пожежники встановили, що площа займання становить 300 м2.

«Вогонь охопив торгові павільйони на першому поверсі. Із задимленого приміщення ринку вогнеборці врятували 2 людей, яким допомогли вийти у безпечне місце. Менш ніж за дві з половиною години вогнеборці ліквідували пожежу», – повідомили в ДСНС Буковини в четвер, 29 лютого.

Вогонь знищив 15 кіосків з різними товарами, насінням та продуктами. Також горіло кафе, яке розташоване на ринку «Центральний». До ліквідації пожежі залучили 80 рятувальників та 11 одиниць техніки. Через пожежу сьогодні ринок не працює, повідомило «Суспільне. Чернівці». За словами директора ринку Василя Кавулі, його роботу планують відновити впродовж одного-двох днів.

«Підпалу точно не було. Електрики оглядали щитову, то там теж все добре, нічого не вибило. Можливо, хтось залишив увімкненим електроприлад», – розповів Василь Кавуля.

Причину пожежі наразі встановлюють. На місці також працюють правоохоронці, які розслідуватимуть обставини загоряння та встановлюватимуть збитки від вогню.