На Буковині в колодязі знайшли тіло чоловіка, якого розшукували півроку

СуспільствоВолодимир Пиріг, 31 травня9930

До теми

На Буковині в середу, 30 травня, на околиці села Давидівка Сторожинецького району місцеві жителі у колодязі виявили тіло чоловіка, повідомило у четвер, 31 травня, видання «Сторожинець.інфо».

Про жахливу знахідку повідомили до поліції, яка спільно з рятувальниками прибула на місце події.

Обстеживши прилеглу територію, правоохоронці виявили одяг та документи. Як вз’ясувалося, чоловік вважався безвісти зниклим ще з листопада 2017 року.

Зараз поліція звернулася до суду для призначення відповідних експертиз та з’ясовує, як чоловік опинився в колодязі.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

З гаража нардепа Олексія Гончаренка невідомі вкрали три велосипеди ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук