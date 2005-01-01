На Буковині в колодязі знайшли тіло чоловіка, якого розшукували півроку

На Буковині в середу, 30 травня, на околиці села Давидівка Сторожинецького району місцеві жителі у колодязі виявили тіло чоловіка, повідомило у четвер, 31 травня, видання «Сторожинець.інфо».

Про жахливу знахідку повідомили до поліції, яка спільно з рятувальниками прибула на місце події.

Обстеживши прилеглу територію, правоохоронці виявили одяг та документи. Як вз’ясувалося, чоловік вважався безвісти зниклим ще з листопада 2017 року.

Зараз поліція звернулася до суду для призначення відповідних експертиз та з’ясовує, як чоловік опинився в колодязі.