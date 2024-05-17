Вогонь охопив будинок і припаркований поруч автомобіль

На Буковині в пожежі котеджу загинув 66-річний чоловік. Площа пожежі склала понад 300 м2. Вогонь охопив будинок і припаркований поруч автомобіль. Сусіди помітили загоряння, коли будівля вже була повністю знищена.

Пожежа будинку сталася вночі 17 травня у селі Слобода-Комарівці Сторожинецької територіальної громади Чернівецького району. Місцеві жителі помітили, що горить будинок, коли вже вогонь практично повністю знищив приміщення. Люди викликали рятувальників і працівників поліції.

«На місце події прибули вогнеборці 12 державної пожежно-рятувальної частини та місцеві пожежно-рятувальні підрозділи сіл Комарівці, Стара Жадова, Давидівка. Площа пожежі склала 300 м2. Полум’я також перекинулося на поруч припаркований автомобіль», – повідомили в ДСНС Буковини в п’ятницю, 17 травня.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили всередині будинку 66-річного чоловіка. Правоохоронці встановили, що це власник будинку. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліцейські за фактом загибелі людини в пожежі порушили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).