Через румунський кордон автівки везли до Львова

У пункті пропуску «Порубне» на Буковині детективи БЕБ спільно з митниками виявили чотири електроавтомобілі, які намагалися ввезти без митного контролю. Транспорт перевозили на автотягачі, а в митній декларації майже вдвічі занизили реальну вартість авто.

Правоохоронці під час розслідування встановили, що електричні автомобілі китайського виробництва в Україну завозив перевізник з Грузії. Про це повідомили в БЕБ Буковини у четвер, 14 травня. Авто мали доставити до Львова.

«Щоб мінімізувати обов’язкові митні платежі, організатори надали документи із заниженою вартістю автівок. Проте зекономити їм не вдалося. Під час огляду кабіни водія виявили приховані оригінали документів», – йдеться у повідомленні БЕБ.

Реальна ринкова ціна машин була зазначена як близько 1 млн грн за кожну. Правоохоронці вилучили електрокари, вантажний транспортний засіб та причіп, за допомогою яких незаконно хотіли перемістити автомобілі через митний кордон.

Детективи БЕБ відкрили провадження за ч. 1 ст. 201-4 КК України (контрабанда, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів). Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми. Організаторам загрожує штраф до 680 тис. грн або позбавлення волі на 3–6 років.