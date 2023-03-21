Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 5,5 тис. літрів підробленого алкоголю

У Чернівецькій області правоохоронці виявили склади із підробленим алкоголем і сигаретами. За інформацією Бюро економічної безпеки, детективи викрили і причетних до виготовлення та продажу підробок. Скільки осіб були залучені до виробництва фальсифікату, а також де саме були розташовані склади з продукцією, правоохоронці наразі не уточнюють. Під час обшуків на Буковині вилучили підроблені сигарети та алкоголь на 2,5 млн грн.

Як у вівторок, 21 березня, повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки, наразі детективи встановили групу осіб, яка займалась незаконним виготовленням та торгівлею підробленим алкоголем і тютюном на території Чернівецької області. Правоохоронці провели обшуки на складах та в точках продажу підробок.

«Вилучено понад 40 тисяч пачок цигарок різних торгових марок, 5,5 тис. літрів спиртовмісних сумішей/спирту, алкогольних напоїв. Виявлені чорнові записи, інші предмети для незаконної реалізації фальсифікату та вантажний автомобіль, яким перевозився контрафакт», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення і збут підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 199 ККУ (підробка товарів з метою збуту). Наразі детективи БЕБ встановлюють усі обставини злочину.