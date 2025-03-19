Ще один пункт пропуску для вантажівок відкриють з 25 березня

Укртрансбезпека повідомила про початок роботи електронної черги для вантажівок вагою більше ніж 3,5 тонни на трьох пунктах пропуску на Буковині. З 25 березня еЧерга також запрацює ще одному пункті пропуску через кордон. Запис в електронну чергу стартував з 12:00 18 березня.

Раніше на Буковині на пунктах пропуску через кордон з Румунією та Молодовою могли записатися в електронну чергу водіїв вантажівок до 3,5 тонн. З 18 березня правила перетину кордону змінилися, повідомили на Facebook-сторінці Укртрансбезпеки.

Зокрема йдеться про такі пункти з Румунією:

«Красноїльськ – Вікову де Сус»;

«Дяківці – Раковець».

З Молдовою:

«Мамалига – Крива».

З 25 березня така черга запрацює й на пункті пропуску «Порубне – Сірет» з Румунією.



Запис в електронну чергу для перетину кордону доступний на сайті єЧерга. Водії мають зареєструвати на платформі, внести свої персональні дані та інформацію про транспорт. Система електронної черги на кордоні для вантажівок дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Зареєструватися в черзі можна через спеціальний сайт. Згодом, крім сайту, розробники створять і спеціальний додаток, функціонал якого буде постійно розширюватись.