У Чернівецькій області запустили інформаційний чат-бот з оповіщенням на випадок тривоги. Тут можна знайти також посилання на офіційні джерела інформації про ситуацію в області, а також спростовують фейки. Про запуск чат-бота ввечері неділі, 27 лютого, повідомила прес-служба Чернівецької військової адміністрації.

«Інформаційний чат-бот з оповіщенням на випадок тривоги. Отримайте першими сигнал про небезпеку та перейдіть в укриття, яке є на карті. Чат-бот також містить посилання на офіційні джерела інформації, дані про актуальну ситуацію в області, а ще можливість спростування фейків. Крім того, тут є інформація для захисників, вимушених переселенців та волонтерів», – йдеться в повідомленні прес-служби адміністрації.

Чат-бот доступний у Viber та Telegram. Зазначимо, у неділю, 28 лютого, у Чернівцях пролунав перший сигнал тривоги, однак оповіщення почули не всі. У військовій адміністрації заявили, наразі над цим працюють. Що стало причиною першої тривоги, в адміністрації не пояснили.

ZAXID.NET нагадує, якщо на вулицях не чути сирен, або ж недостатньо гучно, – обов’язково перевірте інформацію. Про сигнал тривоги в Чернівецькій області повідомлятиме Українське радіо на частотах: Чернівці – 91,8 FM, Новодністровськ – 106,6 FM, Путила 107,0 FM.

Зазначимо, Чернівецька область за даними військової адміністрації прийняла близько 6 тис. біженців з різних регіонів України. Відсьогодні в області розпочав роботу кол-центр для переселенців. Сюди можуть звертатися люди, котрі прибули у регіон через вторгнення російських окупантів. У кол-центрі цілодобово працюватиме єдина «гаряча лінія», телефон: 0800 33 50 47.