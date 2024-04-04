Буковинець загинув на своїй присадибній ділянці

На Буковині живцем згорів чоловік під час спалення сухої трави. Смертельний випадок трапився в селі Великий Кучурів Чернівецького району. За даними рятувальників, буковинець загинув на своїй присадибній ділянці. Правоохоронці розслідують цей випадок.

Місцеві жителі села Великий Кучурів Великокучурівської громади повідомили в «Службу порятунку» про те, що, ймовірно, в пожежі загинув чоловік. За словами людей, 3 квітня буковинець спалював сухостій на своїй присадибній ділянці. Поривами вітру полум’я перекинулося на більшу площу та на одяг чоловіка.

«Тіло чоловіка уже без ознак життя виявили родичі. Пожежно-рятувальні підрозділи на місце події не викликались», – повідомили в ДСНС Буковини в четвер, 4 квітня.

Окрім цього випадку, суха трава вчора горіла ще 6 разів. На всі випадки виїжджали рятувальники. Загалом полум’я знищило 3 га сухостою та сміття. Також 3 квітня в пожежі загинув ще один чоловік. Нещастя трапилося в селі Буда Магальської громади Чернівецького району. В одному із приватних будинків сталася пожежа, внаслідок якої загинув буковинець. За обома фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження для з’ясування обставин смерті людей.