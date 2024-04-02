Площа пожежі склала 150 кв. м

В Чернівцях під час пожежі дачного будинку загинула жінка. Чоловік отримав важкі опіки, коли намагався врятувати її. За даними рятувальників помешкання вигоріло вщент. Причина загоряння встановлюється.

Приватний дачний будинок на вулиці Лазурній в Чернівцях загорівся вночі 2 квітня. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди. На місце оперативно прибули працівники рятувальної служби. На той час вогонь повністю охопив будинок, площа пожежі склала 150 м2.

Працівники ДСНС почали гасити вогонь, а під час ліквідації пожежі вони виявили тіло жінки і ще живого чоловіка. «Внаслідок пожежі загинула жінка та травмувався чоловік. Ще намагаючись врятувати жінку, він отримав опіки. Постраждалого госпіталізували до лікувального закладу», – повідомили в ДСНС Буковини у вівторок, 2 квітня.

Пожежу ліквідували рятувальники 15 державної пожежно-рятувальної частини. Правоохоронці за фактом загибелі людини відкрили кримінальне провадження. Причина пожежі встановлюється.