Будинок спалахнув вночі 28 березня

В Чернівцях в пожежі будинку загинула місцева жителька. Загоряння сталося в приватному секторі. Ймовірна причина пожежі – куріння в ліжку.

Приватний будинок в Чернівцях загорівся вночі 28 березня. Про пожежу в «Службу порятунку» повідомили сусіди і родичі жінки. Вони зазначили, що господиня може знаходитися всередині приміщення.

«Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили всередині будинку тіло жінки без ознак життя. У ДСНС зазначають, що загоряння виявив родич власниці вже тоді, коли будинок був повністю охоплений вогнем», – повідомили в ДСНС Буковини в четвер, 28 березня.

Площа пожежі склала 65 м2. Під час її ліквідації вогнеборці виявили всередині будинку тіло жінки без ознак життя. За попередніми висновками фахівців, до пожежі призвела необережність під час паління. Загалом в Чернівецькій області за добу 28 березня ліквідовано 4 пожежі у житловому секторі.