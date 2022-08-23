Правоохоронці просять повідомити на лінію 102 усіх, хто бачив Анну Кудрик із сином

Поліція розшукує 23-річну мешканку Буковини та її однорічного сина, які зникли кілька днів тому та не виходять на зв’язок. Відомо, що ще у п’ятницю, 19 серпня, жінка з дитиною вийшла з дому та до цього часу не повернулась.

Про оголошення у розшук 23-річної мешканки Чернівецької області та її сина повідомила прес-служба поліції Буковини у вівторок, 23 серпня. За даними правоохоронців, зникла жінка є мешканкою села Давидівка. Вона разом з однорічним сином вийшла з дому та досі не повернулася.

«Розшукується Кудрик Анна Петрівна 1999 року народження та її однорічний син Кищук Богдан Миколайович, жителі села Давидівка, Чернівецького району, які 19 серпня пішли з дому та не повернулися. Прикмети жінки: зріст 170 сантиметрів, худорлявої тілобудови, довге русяве волосся», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці просять терміново повідомити будь-яку інформацію про місцеперебування розшукуваних за телефонами: 066-147-98-95, (0372) 59-16-37 або на спецлінію 102.