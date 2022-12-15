На 7-кілометровій ділянці влаштували бетонне покриття

У Чернівецькій області завершили ремонт дороги у напрямку до пункту пропуску «Красноїльськ» на кордоні з Румунією. На 7-кілометровій ділянці влаштували бетонне покриття, ще 20 км дороги — покрили асфальтом.

Як у четвер, 15 грудня, повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, наразі майже 28 км дороги Т-26-08 Сторожинець – КПП «Красноїльськ» на українсько-румунському кордоні має нове покриття. Ремонт проводили, що розв’язати проблему з чергами на кордоні та розвантажити пункт пропуску «Порубне – Сірет».

«На 7-кілометровій ділянці влаштували міцне цементно-бетонне покриття, ще 20 км дороги — в асфальтобетоні. Бетонне покриття дозволяє відкрити повноцінний рух у напрямку до пункту пропуску», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, донедавна на кордоні з Румунією був лише один пункт пропуску для вантажного автотранспорту – «Порубне – Сірет», який був надзвичайно завантажений, адже це є маршрут до портів на півдні Європи.